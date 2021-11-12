وزارة الصحة تسجل انخفاضا بعدد الإصابات بفيروس كورنا في العراق

2021/11/12 | 16:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ سجلت وزارة الصحة انخفاضا بعدد الإصابات بفيروس كورنا في العراق اليوم.وذكرت الوزارة في بيان:" انها سجلت(892) اصابة جديدة، و(1452) حالة شفاء، و(26) حالة وفيات فيما بلغ عدد الذين تلقوا اللقاح اليوم(114430) شخصا"./انتهى7

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