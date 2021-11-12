عسكري أميركي ينتحر بشكل “مروع” وهذا هو السبب

2021/11/12 | 16:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أقدم عسكري أميركي على وضع حد لحياته، مؤخرا، تاركا وراءه رسالة أخيرة وُصفت بالمؤثرة، فيما يتزايد القلق بالولايات المتحدة إزاء ظاهرة انتحار أفراد الجيش.وبحسب صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، فإن الرقيب […]

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