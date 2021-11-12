2021/11/12 | 16:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني شكر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الجمعة، السلطات التركية على قرارها منع مواطني سوريا والعراق واليمن من السفر إلى بيلاروس على متن الخطوط الجوية التركية.وقال ميشيل في تغريدة عبر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس المجلس الأوروبي يشكر تركيا بعد قرارها بمنع مواطني العراق من السفر إلى بيلاروس المركز الخبري الوطني.

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