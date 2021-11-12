نصبوا المشانق.. محتجو القوى الخاسرة في الانتخابات بعد الأخفاق باقتحام الخضراء ينصبون خياماً أمامها (صور)

2021/11/12 | 16:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حاول المئات من أنصار القوى

السياسية الخاسرة في الانتخابات،

اليوم الجمعة، اقتحام المناطق الخضراء

المحصنة وسط العاصمة بغداد من احدى

بواباتها.

وذكر مصدر مطلع لوكالة نون الخبرية، بأن

المئات من المحتجين ت

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