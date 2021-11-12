أول تعليق من جامعة الجنان اللبنانية بعد قرار العراق تعليق التسجيل فيها (وثيقة)

2021/11/12 | 16:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد مجلس جامعة الجنان اللبنانية، الجمعة، احترامه لقرار وزارة التعليم العراقية، القاضي بتعليق التسجيل في 3 جامعات لبنانية للطلبة العراقيين.

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وأوضح المجلس في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (12 تشرين الثاني 2021)، أن "القرار لم يمس وضع الطلاب المسجلين حاليا في جامعة الجنان اطلاقا واعطاهم الحق في متابعة دراستهم لحين التخرج".

واعرب المجلس عن ثقته بأن "التعليم العالي العراقي سيعيد النظر في قراره المفاجئ تجاه جامعة الجنان وذلك بعد ان تتم المراجعة المنصفة لملاك الجامعة ومقوماتها الاكاديمية الوبحثية وسيرتها المشرفة"، بحسب البيان.

وعلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الخميس، التسجيل في 3 جامعات لبنانية للطلبة العراقيين.

وأصدرت الوزارة عدة قرارات وفقاً لوثيقة صادرة عنها تلقى "ناس" نسخة منها، (11 تشرين الثاني 2021)، بضمنها "اعتماد نسبة 5 طلاب لكل تدريسي في جميع الجامعات التي يتواجد فيها الطلبة العراقيين ورفع أي جامعة لا تلتزم بهذه النسبة في أي دولة في العالم"

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