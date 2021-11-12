القبض على أحد مروجي المخدرات في هيت بالأنبار

2021/11/12 | 16:59 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ألقت الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، القبض على أحد مروجي المخدرات في قضاء هيت بمحافظة الأنبار.وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني في بيان، أن “القوات الأمنية ومن ضمن مساعيها لملاحقة عصابات الجريمة وبعد ورود معلمومات دقيقة، تم التنسيق بين جهاز المخابرات العراقي الوطني وقسم استخبارات عمليات الجزيرة وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 29 وتم إلقاء […]

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