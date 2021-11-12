2021/11/12 | 17:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النفط، اليوم الجمعة، أن حقل اريدو النفطي الضخم قد تم اكتشافه عام 2016.

وذكر بيان للوزارة تلقى NRT عربية نسخة منه، اليوم (12/11/2021)، أنه "اشارة الى ما تم نشره وتداوله من قبل بعض وسائل الاعلام والمواقع الاخبارية حول حقل "اريدو" ولعدم دقة بعض المعلومات التي أوردتها هذه الوكالات والمواقع الاخبارية، فإن وزارة النفط توضح بأن هذا الحقل قد اكتشف عام 2016".

وأضاف البيان، أن "الحقل يقع ضمن الرقعة الاستكشافية العاشرة الواقعة بين محافظتي المثنى وذي قار، وهو ليس باكتشاف جديد، حيث تمت احالة الرقعة الاستكشافية العاشرة ضمن جولة التراخيص الرابعة على ائتلاف شركتي لوك اويل الروسية بنسبة 60% وانبكس اليابانية بنسبة 40%.

واوضح، أنه "تم التوقيع على العقد عام 2012 وأن مساحة الرقعة العاشرة تبلغ 5806 كم مربعة، وأن العقد قد تضمن حفر 9 ابار، 3 استكشافية و6 تقييمية خلال الفترة الاستكشافية"

وتابع، أنه "نتيجة للفعاليات التي قامت بها الشركات العالمية المعنية فقد تم اكتشاف حقل (اريدو) ضمن الرقعة العاشرة بناء على نتائج المسوحات الزلزالية ثنائية الابعاد عام 2016".

واشار البيان الى ان "التوقعات الاولية نتيجة الدراسات التي قدمتها الشركة بأن المخزون النفطي يتراوح بين 7 و12 مليار برميل"، لافتا إلى أن "انتاج الذروة المقترح 250 الف برميل باليوم".

وأردف، انه "قد قدم المشغل (شركة لوك اويل) اعلان الاكتشاف التجاري ومقترح التطوير التمهيدي الى وزارة النفط لغرض دراسته من قبل الجانب العراقي والمصادقة عليه للمضي بتطوير الحقل".

ودعت وزارة النفط، بحسب البيان، الجميع إلى توخي الدقة والموضوعية والمهنية عند تداول الاخبار المتعلقة بالقطاع النفطي خدمة للصالح العام".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط توضح بشأن اكتشاف حقل ضخم) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط توضح بشأن اكتشاف حقل ضخم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).