2021/11/12 | 17:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهاد راعي غنم بإنفجار عبوة ناسفة غرب الموصل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد راعي غنم بإنفجار عبوة ناسفة غرب الموصل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استشهاد راعي غنم بإنفجار عبوة ناسفة غرب الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).