صورة جديدة من امام بوابة المنطقة الخضراء قرب وزارة التخطيط

2021/11/12 | 17:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / تنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء ، صورا ميدانية جديدة لتجمهر مجموعات المتظاهرين المحتجين رفضا لنتائج الانتخابات ، امام مدخل بوابة المنطقة الخضراء قرب وزارة التخطيط في كرادة مريم ،اليوم الجمعة ، وسط استمرار انتشار القوات الامنية واغلاق بوابة الدخول الى المنطقة الرئاسيـة بالكامل ./انتهى5

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