2021/11/12 | 17:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / اعلنت قيادة شرطة ديالى عن تنفيذ عملية امنية لملاحقة فلول داعش شمال شرق بعقوبة.وقال قائد شرطة المحافظة اللواء عباس محمد حسين ،في بيان صحفي اليوم الجمعة ، ان " قوة امنية مشتركة نفذت عملية امنية لتفتيش قرى وبساتين ناحية الوجيهية شمال شرق بعقوبة لمطارة فلول داعش خاصة في المناطق النائية"./انتهى

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