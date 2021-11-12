شاهد.. لحظة جلوس ويل سميث على قمة برج خليفة في دبي

2021/11/12 | 17:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "هل شعرت يومًا بأنك تقف على قمة العالم؟".أرفق الممثل الشهير، ويل سميث، هذه الكلمات بمقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام، وهو يجلس على قمة برج خليفة في دبي.

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