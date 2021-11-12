قيس العامري سفيرا عراقيا لدى سلطنة عُمان

2021/11/12 | 17:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني قدم السفير قيس سعد العامري، اليوم الجمعة، أوراق اعتماده سفيراً مقيماً ومفوضا فوق العادة لجمهورية العراق لدى سلطنة عُمان إلى السلطان هيثم بن طارق المعظم.ونقل السفير العامري، بحسب بيان لوزارة […]

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