عاصفة ثلجية تضرب منطقة حاج عمران وقرى أخرى في أربيل و السليمانية

2021/11/12 | 17:14 - المصدر: قناة التغيير

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شهدت مدينة حاج عمران التابعة لمحافظة أربيل انخفاضاً كبيراً فى درجات الحرارة مع تساقط كثيف للثلوج.

وغطت الثلوج التي سقطت خلال الساعات الماضية معالم البلدة والشوارع والمنازل ومركبات المواطنين, كما تساقطت الثلوج في مناطق وقرى أخرى في أربيل والسليمانية بينها قضاء بنجوين.

وكانت محافظة أربيل قد شهدت مؤخرا فيضانات كبيرة في عدد من شوارعها وقراها السكنية، مما دفع السلطات هناك إلى الدخول في حالة طوارئ لمساعدة المدنيين.

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