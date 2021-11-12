2021/11/12 | 17:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه محافظ النجف، لؤي الياسري، اليوم الجمعة، مديرات البلدية والبلديات في المركز والاقضية والنواحي بايقاف ترويج منح معاملات المساطحات والفرص الاستثمارية، داعيا الى تشكيل لجنة لدراسة وضع الاستعمالات المناسبة لهذه الاراضي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توجيه حكومي لايقاف ترويج معاملات المساطحات والفرص الاستثمارية في النجف المركز الخبري الوطني.

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