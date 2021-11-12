2021/11/12 | 17:20 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: C8R3TJz-bec

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الرؤوس الكبيرة | مظاهرة في غلاسكو بعنوان يقف قادة العالم مكتوفي الأيدي بينما يحترق الكوكب | الشرقية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الرؤوس الكبيرة | مظاهرة في غلاسكو بعنوان يقف قادة العالم مكتوفي الأيدي بينما يحترق الكوكب | الشرقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).