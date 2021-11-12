شرطة نينوى تكشف عن جريمة قتل امرأة وتلقي القبض على القاتل

2021/11/12 | 17:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعكشفت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن جريمة قتل امرأة وإلقاء القبض على القاتل في نينوى.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مديرية مكافحة الاجرام (شعبة تلعفر) وبعد تشكيل فريق عمل باشراف مباشر من قبل قائد الشرطة وبالتعاون والتنسيق مع مديرية الطب العدلي، تمكنت من كشف جريمة قتل امرأة وألقت القبض على زوجها القاتل، كما ضبطت بحوزته السلاح نوع (مسدس اركوس عيار 9 ملم) الذي نفذ فيه جريمته".وأضافت، أن "المتهم ادعى بأن زوجته قامت بالانتحار، وبعد التعمق بالتحقيق والاستفادة من تقرير الطب العدلي ومجابهته بالادلة اعترف بارتكابه جريمة القتل بحق زوجته".وأشارت إلى أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وتدوين اقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وتوقيفه وفق المادة 406/ 1/ أ ق ع وتم القبض عليه في (قضاء تلعفر) غربي مدينة الموصل".

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