محافظ النجف يكشف الحقيقة بعد أنباء إطلاق سراح نجله المُدان بقضية مخدرات

2021/11/12 | 17:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

علق محافظ النجف لؤي الياسري، الجمعة، على الانباء التي تحدثت عن إطلاق سراح نجله المحكوم بقضية الاتجار بالمخدرات.

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وقال الياسري في تصريح لـ "ناس" (12 تشرين الثاني 2021)، إن "الأنباء التي تداولتها منصات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام بشأن اطلاق سراح ابني بعفو رئاسي غير صحيحة وعارية عن الصحة".

وأكد الياسري، أن "ابنه لا يزال يقضي مدة محكوميته داخل السجن والتي حددها القضاء بـ 15 عاماً".

وألقت القوات الأمنية، في العام 2018، على نجل محافظ النجف جواد لؤي جواد بتهمة الاتجار بالمخدرات.

وبحسب بيان أمني نشرته الشرطة فان عملية القبض طالت "عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص، بينهم نجل محافظ النجف، وضبطت بحوزتهم خمسة كيلوغرامات و600 غرام من (الحشيشة) ومسدسا و7000 الاف حبة مخدرة".

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