رجل يقتل زوجته في نينوى

2021/11/12 | 17:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مديرية شرطة نينوى، اليوم الجمعة، عن جريمة قتل امرأة على يد زوجها في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان، أن “مديرية مكافحة الاجرام (شعبة تلعفر) وبعد تشكيل فريق عمل باشراف مباشر من قبل قائد الشرطة وبالتعاون والتنسيق مع مديرية الطب العدلي، تمكنت من كشف جريمة قتل امرأة والقت القبض على زوجها القاتل، كما ضبطت بحوزته السلاح نوع ( مسدس اركوس عيار ٩ ملم ) الذي نفذ فيه جريمته”.

وأضاف البيان، أن “المتهم ادعى بان زوجته قامت بالانتحار، وبعد التعمق بالتحقيق والاستفادة من تقرير الطب العدلي ومجابهته بالادلة اعترف بارتكابه جريمة القتل بحق زوجته، تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وتدوين اقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وتوقيفه وفق المادة ٤٠٦ ١ أ ق ع”.

وتابع، أن “المتهم تم القبض عليه في (قضاء تلعفر) غربي مدينة الموصل”.

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