بالوثيقة.. جامعة لبنانية نرد على قرار العراق بتعليق التسجيل فيها

2021/11/12 | 17:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احترم مجلس جامعة الجنان اللبنانية، الجمعة، قرار وزارة التعليم العراقية، القاضي بتعليق التسجيل في 3 جامعات لبنانية للطلبة العراقيين.

وأوضح المجلس في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه (12 تشرين الثاني 2021)، أن "القرار لم يمس وضع الطلاب المسجلين حاليا في جامعة الجنان اطلاقا واعطاهم الحق في متابعة دراستهم لحين التخرج".

واعرب المجلس عن ثقته بأن "التعليم العالي العراقي سيعيد النظر في قراره المفاجئ تجاه جامعة الجنان وذلك بعد ان تتم المراجعة المنصفة لملاك الجامعة ومقوماتها الاكاديمية الوبحثية وسيرتها المشرفة"، بحسب البيان.

وعلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الخميس، التسجيل في 3 جامعات لبنانية للطلبة العراقيين.

وأصدرت الوزارة عدة قرارات وفقا لوثيقة صادرة عنها تلقى NRT عربية، نسخة منها، (11 تشرين الثاني 2021)، بضمنها "اعتماد نسبة 5 طلاب لكل تدريسي في جميع الجامعات التي يتواجد فيها الطلبة العراقيين ورفع أي جامعة لا تلتزم بهذه النسبة في أي دولة في العالم".

N.A

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