2021/11/12 | 17:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل آمر مفرزة القناصين الملقب بـ "ابو قتادة" في كركوك

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