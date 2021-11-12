2021/11/12 | 17:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

أكد رئيس كتلة بيارق الخير في مجلس النواب المنحل محمد الخالدي، اليوم الجمعة، بان هوية مستهدفي منزل الكاظمي ستبقى مجهولة الى اجل غير مسمى.

وقال الخالدي، في تصريح لـ ( بغداد اليوم) إن "طبيعة المشهد العراقي المرتبك وتداخل الازمات تفرض مواقف تدفع الى الاحتواء وتفادي التصعيد الذي سيدخل البلاد في نفق معقد يهدد العملية السياسية برمتها".

واضاف ان "الكاظمي يعرف جيدا من هي الجهة التي استهدفت منزله خاصة مع تزويده بتقارير متعددة تعطي صورة واضحة عن الموقف لكن السؤال الاهم هل سيعلن عن اسم تلك الجهة، وجوابنا ستبقى مجهولة الى اجل غير مسمى لان ما حصل نفذ بأيدي محلية واي اتهام في ظل الظروف الراهنة ستؤدي الى تصعيد في المواقف وخلق ازمة اخرى".

واشار الى ان "ما حدث صعب وسابقة لكنها تعطي فكرة عن الازمة في البلاد وخطورة المشهد بشكل عام لافتا الى ان تشكيل الحكومة المقبلة من وجهة نظرنا سيكون اكثر تعقيدا من الحكومات السابقة وعودة الكاظمي لولاية ثانية صعب اذا لم نقل مستحيل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتلة سياسية تحدد موعدا للكشف عن هوية مستهدفي منزل الكاظمي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتلة سياسية تحدد موعدا للكشف عن هوية مستهدفي منزل الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).