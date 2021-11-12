بالتزامن مع التصعيد الاحتجاجي.. طيران مكثف فوق المنطقة الخضراء

2021/11/12 | 17:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادشهدت المنطقة الخضراء، اليوم الجمعة، طيرانا مكثفا فوق سمائها والمناطق المحيطة بها بالتزامن مع قيام المتظاهرين الرافضين لنتائج الانتخابات بحملات تصعيد احتجاجية.

وذكر مراسل (بغداد اليوم)، ان، العاصمة بغداد شهدت تحليق طيران كثيف فوق المنطقة الخضراء ومقترباتها".

وأضاف ان "تحليق الطيران جاء بعد حملات التصعيد الاحتجاجية التي قام بها المتظاهرين امام بوابة المنطقة الخضراء الرافضين لنتائج الانتخابات.

وكان المتظاهرون قد رفعوا، اليوم الجمعة، من حدة حملاتهم التصعيدية بالقرب من المنطقة الخضراء.

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