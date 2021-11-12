2021/11/12 | 17:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن اتحاد الدراجات العراقي ، انسحابه رسميا من جميع البطولات والمسابقات التي ينظمها الاتحادين العربي والمصري للعبة ، مطالبا الاتحادين العربي والمصري بالإعتذار الرسمي وايضاح اسباب عدم استحصال تأشيرة دخول الى الاراضي المصرية للمشاركة في مهرجان الدراجات ./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتحاد الدراجات العراقي يعلن انسحابـه رسميا من جميع البطولات العربية والمصرية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتحاد الدراجات العراقي يعلن انسحابـه رسميا من جميع البطولات العربية والمصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).