الاطاحة بعصابة للإتجار بالأعضاء البشرية شمال بغداد

2021/11/12 | 17:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / القت القوات الامنية ، القبض على عصابة للإتجار بالأعضاء البشرية في منطقة الأعظمية شمال العاصمة بغداد.وذكرت خلية الاعلام الامني ، ان " العصابة تتكون من رجل وامراتين ، تم ضبطهم بالجرم المشهود "./انتهى5

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