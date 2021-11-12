دول الترويكا: تشكيل مجلس سيادي جديد في السودان انتهاك للوثيقة الدستورية

2021/11/12 | 17:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت دول التوريكا (النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) والاتحاد الأوروبي وسويسرا عن قلقهم البالغ بشأن إعلان تشكيل المجلس السيادي الجديد في السودان.

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