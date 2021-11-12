2021/11/12 | 17:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني شدد مساعد وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني، اليوم الجمعة، على أن الاتفاق النووي لديه إطار محدد وليس له علاقة بقضايا أخرى، منوها بأن بلاده لن تتفاوض بشأن “قدراتها الدفاعية”.وقال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران: لن نتفاوض بشأن قدراتنا الدفاعية أو أمننا المركز الخبري الوطني.

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