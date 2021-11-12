شرطة نينوى تكشف جريمة قتل امرأة وتلقي القبض على القاتل

2021/11/12 | 17:46 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت قيادة شرطة نينوى، الجمعة، عن جريمة قتل امرأة والقاء القبض على القاتل في المحافظة.وذكرت القيادة في بيان، ان مديرية مكافحة الاجرام ( شعبة تلعفر ) وبعد تشكيل فريق عمل باشراف مباشر من قبل قائد الشرطة وبالتعاون والتنسيق مع مديرية الطب العدلي، تمكنت من كشف جريمة قتل امرأة والقت القبض على زوجها القاتل، […]

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