مسؤول: دول مجموعة الـ20 تتسبب في 70% من الانبعاثات وعليها تحمل تكلفة المخاطر

2021/11/12 | 17:46 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: قال محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، إن دول مجموعة الـ20 تتسبب في 70% من الانبعاثات وعليها تحمل تكلفة مخاطر تغير المناخ.جاء ذلك على هامش تنظيم …

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