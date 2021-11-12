"توشيبا" تعلن إعادة هيكلة أنشطتها لتحسين القدرة التنافسية

2021/11/12 | 17:46 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت شركة التكنولوجيا اليابانية "توشيبا"، اليوم الجمعة، أنها ستلجأ إلى إعادة الهيكلة لتحسين قدرتها التنافسية من خلال فصل أنشطتها التجارية الخاصة بالبنية التحتية للطاقة وتصنيع أجهزة الكمبيوتر.وذكر موقع "ماركت ووتش" الاقتصادي أن أعمال …

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