فيروس كورونا يزج بإيران في قائمة أكثر دول العالم تضررا بالوباء

2021/11/12 | 17:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية

بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس

كورونا في العالم إلى أكثر من 251.8 مليون

إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من

خمسة ملايين وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي

الإص

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