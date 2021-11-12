2021/11/12 | 17:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني استقبلت الشركة العامة لموانئ العراق، في ميناء الفاو الكبير، اليوم الجمعة، فريق علمي بحثي من مركز علوم البحار قسم الاحياء البحرية، و ذلك لجمع عينات للبحوث العلمية التي تعنى بدراسة الميناء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الموانئ تستقبل فريق علمي بحثي لجمع عينات من ميناء الفاو الكبير المركز الخبري الوطني.

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