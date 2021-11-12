إجرام تلعفر تلقي القبض على شخص قام بقتل زوجته وادّعى بأنها انتحرت!

2021/11/12 | 17:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، تفاصيل جريمة قتل امرأة على يد زوجها في محافظة نينوى.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (12 تشرين 2021)، ان "مديرية مكافحة الاجرام (شعبة تلعفر) وبعد تشكيل فريق عمل باشراف مباشر من قبل قائد الشرطة وبالتعاون والتنسيق مع مديرية الطب العدلي، تمكنت من كشف جريمة قتل امرأة وألقت القبض على زوجها القاتل، كما ضبطت بحوزته السلاح نوع (مسدس اركوس عيار 9 ملم) الذي نفذ فيه جريمته".

وأضافت، أن "المتهم ادعى بأن زوجته قامت بالانتحار، وبعد التعمق بالتحقيق والاستفادة من تقرير الطب العدلي ومجابهته بالادلة اعترف بارتكابه جريمة القتل بحق زوجته".

وأشارت إلى أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وتدوين اقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وتوقيفه وفق المادة 406/ 1/ أ ق ع وتم القبض عليه في (قضاء تلعفر) غربي مدينة الموصل".

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