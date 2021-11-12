أمريكا توظف عددًا قياسيًا من الروبوتات

2021/11/12 | 18:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أضافت الشركات في أمريكا الشمالية عددًا قياسيًا من الروبوتات في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام حيث سارعت لتسريع خطوط التجميع وكافحت لإضافة عمال بشريين.

وطلبت المصانع والمستخدمون الصناعيون الآخرون 29000 روبوت، بزيادة 37 في المئة عن نفس الفترة من العام الماضي، بقيمة 1.48 مليار دولار، وذلك وفقًا للبيانات التي جمعتها مجموعة الصناعة المعروفة باسم Association for Advancing Automation.

وقد تجاوز ذلك الذروة السابقة التي تم تحديدها في نفس الفترة الزمنية من عام 2017، قبل أن يؤثر الوباء العالمي في الاقتصادات.

ويعد الاندفاع لإضافة الروبوتات جزءًا من زيادة أكبر في الاستثمار حيث تسعى الشركات إلى مواكبة الطلب القوي، الذي ساهم في بعض الحالات في نقص السلع الأساسية.

وفي الوقت نفسه، كافحت العديد من الشركات لجذب العمال ونظرت إلى الروبوتات كبديل لإضافة العناصر البشرية عبر خطوط التجميع.

وقال جيف بورنستين، رئيس Association for Advancing Automation، المعروفة باسم A3: لا تستطيع الشركات العثور على الأشخاص الذين تحتاجهم.



نتيجة لذلك يتسابقون من أجل الأتمتة.

وتواصل الروبوتات أيضًا الاندفاع نحو المزيد من زوايا الاقتصاد.



واشترت شركات السيارات منذ فترة طويلة معظم الروبوتات الصناعية.

ولكن في عام 2020، تجاوزت المبيعات المجمعة لأنواع أخرى من الأعمال قطاع السيارات للمرة الأولى.



واستمر هذا الاتجاه هذا العام.

الروبوتات تصل إلى المزيد من زوايا الاقتصاد

في الأشهر التسعة الأولى من العام، نمت الطلبيات المتعلقة بالسيارات للروبوتات بنسبة 20 في المئة لتصل إلى 12544 وحدة، وفقًا لـ A3.

بينما توسعت الطلبات من قبل الشركات غير المرتبطة بالسيارات بنسبة 53 في المئة لتصل إلى 16355.

وقال بورنستين: قطاع السيارات لا يتراجع.



ولكن القطاعات الأخرى – من المعادن إلى مصنعي المواد الغذائية – تنمو بشكل أسرع.

وتمتلك شركة أثينا للتصنيع، التي تصنع المعادن لمصنعين آخرين في أوستن بولاية تكساس، سبع روبوتات الآن، بما في ذلك أربع روبوتات تم تركيبها هذا العام.

واشترت الشركة أول آلة في عام 2016.



وقالت إن الآلات ساعدتها في الاستجابة لزيادة الطلب.



بما في ذلك قفزة بنسبة 50 في المئة في طلبات الأجزاء التي يستخدمها مصنعو معدات أشباه الموصلات.

وأضافت: سمحت الآلات لنا أيضًا بالانتقال إلى عملية على مدار الساعة لأول مرة العام الماضي.



وتوظف الشركة 250 شخصًا.



ولكن كانت تكافح للعثور على عمال لملء نوبات العمل الليلية التي لا تحظى بشعبية.

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