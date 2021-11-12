قصة ناجي.. شاب يروي تفاصيل محاولته للوصول إلى أوروبا وما عايشه من تعذيب في ليبيا

2021/11/12 | 18:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنقذت فرق منظمة أطباء بلا حدود روميو على متن السفينة جيو بارنتس في الخامس من أغسطس 2021.غادر الكاميرون وعانى من قائمة لا تنتهي من الانتهاكات في ليبيا طوال رحلته.كان ضحية التهريب من الكاميرون إلى ليبيا، واحتجز لدى مهربين في ليبيا حسب وصفه، كما تم ابتزازه وتعذيبه بالكي والجلد، قبل أن يُحتجز بشكل تعسفي في مراكز احتجاز مختلفة في ليبيا ويتعرض للإيذاء مرارًا وتكرارًا.

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