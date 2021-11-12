فيما مضى.... والآن - عباس علي العلي

2021/11/12 | 18:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي فيما مضىكان الرب واحدا ووحيدايصنع من الطين الاحمر أشكالا شتىكهيئة الحيوان والطير ومخلوقات جميلةوبشراولا يختم على أدبارهم تأريخ الصنعولا منتهى النفاذوكأن الامر ليس بسركان فيما مضى كل شيء جميلوكلما يكثر الضجيج حول الربتراه يمنح الوجودوالوجوهأحلاما ويختصر ذلك دوما على أنه مجرد ذكرىحتى فطن أبن آدمفهمس في أذن الربلو أتخذت عليهم أجرامن ......





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