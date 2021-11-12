فرنسا.. تحقيق في واقعة اغتصاب في القصر الرئاسي

2021/11/12 | 18:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مكتب المدعي للأسوشيتدبرس إن التحقيق فتح في 12 يوليو.لكنه لم يؤكد بعد تقارير نشرت في وسائل إعلام فرنسية تقول إن جندية تحرس القصر اتهمت أحد أفراد الخدمة بالاغتصاب في 1 يوليو.

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