2021/11/12 | 18:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد والجيش يؤمنان ناظم الثرثار والمناطق المجاورة له في الانبار المركز الخبري الوطني.

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