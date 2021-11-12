الجيش يقتل

2021/11/12 | 18:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم

الجمعة، عن قتل مسؤول قناصي داعش في

محافظة كركوك وإصابة اثنين من عناصر

التنظيم في كمين لقوات الجيش.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إنه "وفقا لمعلومات

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