قتل آمر مفرزة القناصين بداعش في كركوك

2021/11/12 | 18:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت وزارة الدفاع اليوم الجمعة، قتل آمر مفرزة القناصين الملقب "أبو قتادة" في كركوك.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة، تمكن أبطال الفوج الثالث اللواء 45 فرقة المشاة الآلية الثامنة من قتل آمر مفرزة القناصين الإرهابي (ي.أ) الملقب "أبو قتادة" وإصابة اثنين من عصابات داعش في منطقة البو محمد بوادي الشاي في محافظة كركوك، بعد نصب كمين محكم لهم".

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