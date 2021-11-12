ضبط عصائر منتهية الصلاحية وإحباط محاولة تهريب أدوية أطفال في ميناء أم قصر الشمالي

2021/11/12 | 18:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تمكنت هيئة المنافذ الحدودية، الجمعة، من ضبط حاويتين مخالفتين لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.

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وذكرت الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (12 تشرين الثاني 2021)، ان "عملية الضبط جاءت من خلال المتابعة والتدقيق والاعتماد على مصادرها الخاصة في منفذ ميناء أم قصر الشمالي، حيث احتوت الحاوية الاولى على (أدوية أطفال) مخبأة خلف عبوات من سائل المنظفات وتحتوي الثانية على (عصائر) منتهية الصلاحية، وتشكل هذه المواد المضبوطة خطراً كبير على صحة وسلامة المواطنين".

واكد البيان انه "تم تشكيل لجنة وتنظيم محضر ضبط أصولي وإحالتها إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

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