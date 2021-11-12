مقتل آمر مفرزة القناصين بداعش الارهابي في كركوك

2021/11/12 | 18:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة الدفاع، اليوم الجمعة، عن قتل آمر مفرزة القناصين بداعش الارهابي الملقب بـ “ابو قتادة” في محافظة كركوك .وقالت الوزارة في بيان، انه “وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة، تمكن أبطال الفوج الثالث اللواء ٤٥ فرقة المشاة الآلية الثامنة من قتل آمر مفرزة القناصين الإرهابي الملقب بـ “ابو قتادة” وإصابة أثنين من عصابات داعش في منطقة البو محمد بوادي الشاي ضمن محافظة كركوك”.

واضافت ان “العملية تمت بعد نصب كمين محكم لهم”.

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