2021/11/12 | 18:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، احباط تهريب حاويتين تحتويان على “عصائر وادوية اطفال” في ميناء أم قصر الشمالي.وذكرت الهيأة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “من خلال المتابعة […]

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