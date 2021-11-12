2021/11/12 | 18:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، عن خططها الرئيسة والرديفة للموسم الحالي، وفيما أقرت باستمرار دخول المحاصيل الزراعية الممنوعة من الاستيراد عبر المنافذ والمعابر غير المسيطر عليها.وقال المتحدث باسم الوزارة، حميد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الزراعة تعلن عن خططها الرئيسة والرديفة للموسم الحالي المركز الخبري الوطني.

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