توضيح من النفط بشأن

2021/11/12 | 18:36 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أصدرت وزارة النفط العراقية، الجمعة، توضيحًا بشأن ما تم تداوله حول حقل "أريدو" النفطي.

قالت النفط إن حقل أريدو قد اكتشف عام 2016 وهو يقع ضمن الرقعة الاستكشافية العاشرة الواقعة بين محافظتي المثنى وذي قار وهو ليس باكتشاف جديد

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "إشارة إلى ما تم نشره وتداوله من قبل بعض وسائل الإعلام والمواقع الأخبارية حول حقل أريدو، ولعدم دقة بعض المعلومات التي أوردتها هذه الوكالات والمواقع الاخبارية، فإن وزارة النفط توضح بأن هذا الحقل قد اكتشف عام 2016 وهو يقع ضمن الرقعة الاستكشافية العاشرة الواقعة بين محافظتي المثنى وذي قار وهو ليس باكتشاف جديد".

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أضاف بيان الوزارة أنه "تم إحالة الرقعة الاستكشافية العاشرة ضمن جولة التراخيص الرابعة على ائتلاف شركتي لوك أويل الروسية بنسبة 60٪؜ وانبكس اليابانية بنسبة (40% )، وتم التوقيع على العقد عام 2012، وأن مساحة الرقعة العاشرة تبلغ (5806) كم مربع، وأن العقد قد تضمن حفر (9) آبار (3) استكشافية و(6) تقييمية خلال الفترة الاستكشافية".

وتابع البيان "نتيجة للفعاليات التي قامت بها الشركات العالمية المعنية فقد تم اكتشاف حقل أريدو ضمن الرقعة العاشرة بناءً على نتائج المسوحات الزلزالية ثنائية الأبعاد عام 2016".

وتشير التوقعات الأولية نتيجة الدراسات التي قدمتها الشركة وفق البيان بأن "المخزون النفطي يتراوح ما بين (7 -12) مليار برميل، وأن إنتاج الذروة المقترح (250) ألف برميل باليوم".

وأكد بيان الوزارة أنه "قد قدم المشغل (شركة لوك اويل) إعلان الاكتشاف التجاري ومقترح التطوير التمهيدي إلى وزارة النفط لغرض دراسته من قبل الجانب العراقي والمصادقة عليه للمضي بتطوير الحقل".

وختم بالقول "في الوقت الذي تشيد فيه وزارة النفط بدور وسائل الإعلام والصحافة والمواقع الأخبارية، فإنها تناشد الجميع بتوخي الدقة والموضوعية والمهنية عند تداول الأخبار المتعلقة بالقطاع النفطي خدمة للصالح العام".

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