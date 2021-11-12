ضبط (عصائر) منتهية الصلاحية وإحباط محاولة تهريب (أدوية أطفال) مخبأة في منفذ ميناء أم قصر الشمالي

2021/11/12 | 18:36 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تمكنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، من ضبط حاويتين مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.وذكرت الهيأة في بيان، انه “من خلال المتابعة والتدقيق والاعتماد على المصادر الخاصة في منفذ ميناء أم قصر الشمالي من ضبط حاويتين مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد”.واضافت “تحتوي الأولى على (أدوية أطفال) مخبأة خلف عبوات […]

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