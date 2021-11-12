الكشف عن قصة مقتل امرأة في نينوى.. الزوج ادعى انتحارها

2021/11/12 | 18:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الداخلية، الجمعة، عن جريمة قتل امرأة وإلقاء القبض على زوجها القاتل في نينوى، بعد ادعاء الزوج عن انتحارها.

وقالت الوزارة في بيان تلقى NRT نسخة منه، اليوم (12 تشرين الثاني 2021)، إن "مديرية مكافحة الاجرام (شعبة تلعفر) وبعد تشكيل فريق عمل باشراف مباشر من قبل قائد الشرطة وبالتعاون والتنسيق مع مديرية الطب العدلي، تمكنت من كشف جريمة قتل امرأة وألقت القبض على زوجها القاتل، كما ضبطت بحوزته السلاح نوع (مسدس اركوس عيار 9 ملم) الذي نفذ فيه جريمته".

وأضاف البيان، أن "المتهم ادعى بأن زوجته قامت بالانتحار، وبعد التعمق بالتحقيق والاستفادة من تقرير الطب العدلي ومجابهته بالادلة اعترف بارتكابه جريمة القتل بحق زوجته".

وأشار إلى أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وتدوين اقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وتوقيفه وفق المادة 406/ 1/ أ ق ع وتم القبض عليه في (قضاء تلعفر) غربي مدينة الموصل".

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