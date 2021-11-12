مجتمع بات تحت الحصار.. بعد أن تم إعداده كنموذج عالمي للطاقة الخضراء

2021/11/12 | 18:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمجرد تعيينه ليكون الحي النموذجي عالميًا للطاقة الخضراء، أصبح مجتمع كولورادو الصديق للبيئة في GEOS مهددًا الآن من قبل المشرعين الجدد وشركات الغاز.وفي تقرير بيل وير مراسل CNN المزيد من التفاصيل.

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