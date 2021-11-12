‏"تركيا تبكي على باشاك".. مقتل معمارية في إسطنبول بـ"سيف ساموراي" 



‏
2021/11/12 | 18:41 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- غدت هذه الجريمة في الساعات الماضية الحديث الأبرز الذي يتناقله الشارع التركي، وتصدرت تفاصيلها المروعة الصفحات الرئيسية لوسائل الإعلام التركية. 

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (‏"تركيا تبكي على باشاك".. مقتل معمارية في إسطنبول بـ"سيف ساموراي" ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (‏"تركيا تبكي على باشاك".. مقتل معمارية في إسطنبول بـ"سيف ساموراي" ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).



واصل القراءة على الحرة


Sponsored Links