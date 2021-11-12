2021/11/12 | 18:41 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- غدت هذه الجريمة في الساعات الماضية الحديث الأبرز الذي يتناقله الشارع التركي، وتصدرت تفاصيلها المروعة الصفحات الرئيسية لوسائل الإعلام التركية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("تركيا تبكي على باشاك".. مقتل معمارية في إسطنبول بـ"سيف ساموراي" ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("تركيا تبكي على باشاك".. مقتل معمارية في إسطنبول بـ"سيف ساموراي" ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("تركيا تبكي على باشاك".. مقتل معمارية في إسطنبول بـ"سيف ساموراي" ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).