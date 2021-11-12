2021/11/12 | 18:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني شهدت محافظة الدقهلية شمالي القاهرة، جريمة بشعة راح ضحيتها شخص على يد صديقه، الذي جعله يحفر قبره بيده ودفنه فيه حيا، بمساعدة زوجة الضحية.وقال مصدر أمني إن القصة بدأت ببلاغ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جريمة مروعة بمصر..



صديقه جعله يحفر قبره بنفسه ودفنه حيآ المركز الخبري الوطني.

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