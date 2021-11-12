الخارجية تعلن إيقاف رحلات الطيران المباشر بين العراق وبيلاروسيا وسحب رخصة قنصلها ببغداد

2021/11/12 | 18:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، سحب رخصة عمل القنصل البيلاروسي الفخري في بغداد مؤقتا.وقال المتحدث الرسمي للوزارة أحمد الصحاف في تصريح للعراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزارة الخارجية العراقية سحبت مؤقتا رخصة عمل القنصل البيلاروسي الفخري في بغداد"، مشيرا إلى أن "هذه الخطوة تأتي لحماية المواطنين العراقيين من شبكات تهريب البشر عبر روسيا البيضاء وبولندا". وأضاف، أن "سفارة العراق في موسكو ووارشو تنسقان جهود العراق لعودة طوعية للعالقين على حدود روسيا البيضاء - بولندا"، لافتا إلى أن "العراق أوقف رحلات الطيران المباشر بين العراق ورسيا البيضاء".

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